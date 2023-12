¿Se han reconciliado el torero Juan Ortega y Carmen Otte? Esto es lo que sabemos de momento

Tal anuncio se ha quedado en un rumor, según el último testimonio del padre de la novia en el programa de televisión 'Así es la vida'. "Todo lo que se está contando es mentira". Así de tajante se mostró Miguel Ángel Otte, desmintiendo los rumores de reconciliación. El colaborador del programa de Telecinco, José Antonio Avilés reveló dicho testimonio del ex suegro del torero. "Desmiente el chat de Whastapp que se ha filtrado, que no son verdad y que lo ha puesto en manos de quién lo tiene que poner. Me dice también que es muy doloroso todo, y que no van a hablar".