¿Quién es y dónde se esconde Carmen Otte, la ex novia del torero Juan Ortega?

Esta es otra de las incógnitas, ya que, desde el momento en el que Carmen Otte recibió la llamada de Juan Ortega para expresarle sus dudas, supuestamente después de haber mantenido una discusión con su suegro y tras celebrar la fiesta de preboda con familiares y amigos, no se sabe nada de ella. Según han desvelado en el programa de Telecinco, 'Fiesta', la ex novia de Juan Ortega se encontraría en la localidad de Rota. Eso sí, a diferencia de lo que se creía en un momento, no se encuentra con su familia, sino con una amiga, tratando de pasar el mal momento de haber sido plantada en el altar.