La razón por la que Cristiano Ronaldo no le compra un iPhone a su hijo de 14 años

Cristiano Ronaldo además de ser un futbolista reconocido internacionalmente, con sus casi 640 millones de seguidores en Instagram y más de 50 millones en YouTube, tiene una opinión muy clara acerca del uso de las tecnologías de sus hijos. En una entrevista reconoció que no cree conveniente que su hijo mayor con 14 años tenga ya un teléfono propio. “A decir verdad, no le compraré un iPhone a mi hijo”, afirmaba Cristiano Ronaldo. “Soy el atleta más seguido de Instagram y los fans, a menudo, me preguntan ¿por qué no dejo que Junior esté en una red social?”, exponía Ronaldo.