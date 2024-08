Cristiano Ronaldo estrena canal de YouTube pero quien brilla en él es otra persona (y revela un dato inesperado)

Esta es una de las rarísimas ocasiones en las que el futbolista utiliza ese término para referirse a la jaquesa. Lo hizo en otra ocasión también este verano, en unas imágenes en las que le vimos recorrer el gimnasio de su casa. "Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer. Cuando no estreno en el club, me gusta hacer ejercicio con mi esposa en casa", señaló. Aquellas palabras despertaron muchas especulaciones sobre si el deportista se había casado en secreto con su novia.