La vuelta de Ana Rosa Quintana a la televisión: "Es un milagro que esté aquí"

La presentadora ha vuelto a ponerse al frente de su programa tras casi un año alejado de él después de haber sido diagnosticada de cáncer de mama.

Julia García

"Estoy súper nerviosa, ¡si tengo la boca seca! Es muy impresionante volver", ha confesado Ana Rosa Quintana en su esperado regreso a la televisión. La presentadora ha vuelto a ponerse al frente del programa que lleva su nombre tras haber pasado once meses alejada de las pantallas después de haber sido diagnosticada de cáncer de mama.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz", dijo el pasado 2 de noviembre la periodista al anunciar su retirada temporal de la primera plana.

Con el tratamiento concluido y habiendo sido contadas las ocasiones en las que se le ha podido ver en público o en sus redes sociales, la alegría por saber de su vuelta ha sido unánime, de ahí que hayan sido muchos los compañeros de profesión, políticos, cantantes o actores los que le hayan querido dar un caluroso recibimiento en esta esperada vuelta a la pequeña pantalla que ha tenido lugar el 10 de octubre.

Sus primeras palabras tras su regreso a El programa de Ana Rosa

Con el pelo corto rubio, con gafas de montura roja en la mano y vestida con unos pantalones vaqueros y una camisa blanca, Ana Rosa Quintana aparecía en televisión sonriente y con muchas ganas. "La verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí", comenzaba diciendo la periodista, quien aprovechaba sus primeros minutos en directo para agradecer las numerosas muestras de amor que había recibido tanto de su gente como de personas anónimos que le han arropado a lo largo del último año. "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes, desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. He recibido muchísimo amor en mi casa, de mi marido, de mis hijos, de mis amigos... bueno, sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro", ha reconocido.

Ana Rosa Quintana, quien ha reconocido que en este tiempo "el gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa", no ha querido dejar pasar la oportunidad de acordarse de la cantidad de personas que, como ella, han padecido o padecen en la actualidad cáncer: "En este momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o que lo van a vivir, no pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana os contaré todo lo que ustedes quieran saber sobre este año", ha afirmado la periodista, quien promete compartir su experiencia por si pudiera servir de ayuda a alguien.