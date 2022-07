Cuatro meses después del incidente, el actor ha pedido perdón a su mujer, a sus hijos y al presentador de la gala. "Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", ha dicho.

Julia García

Cuatro meses han pasado ya desde la bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar por un chiste del cómico sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. En dicha ceremonia, la 94 en la historia de los premios de Hollywood, el protagonista de El método Williams ganó la estatuilla a mejor actor poco después del incidente, que acabó con el veto de Smith en las próximas diez galas.

A comienzos de junio, fue Jada Pinkett Smith la que se mostró partidaria de la reconciliación entre Smith y Rock, otrora buenos amigos. No han servido hasta la fecha las disculpas del multidisciplinar artista de Philadelphia. Ahora, el protagonista de El príncipe de Bel Air ha vuelto a la carga: lo ha hecho en un vídeo publicado en su perfil de Instagram en el que responde a una cámara algunas de las preguntas que todo el mundo se hace desde la bofetada. Entre ellas, por qué no se disculpó desde el primer momento, en su discurso de recogida del Oscar, con Chris Rock.

"Solo es un minuto… en los últimos meses he estado reflexionando mucho y haciendo trabajo personal", señala por escrito Smith en la presentación del vídeo, en el que expone los motivos por los que no se disculpó en caliente con Chris Rock. "En ese momento estaba conmocionado. Estaba todo borroso. Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará", dice.

A continuación, Smith se dirige en primera persona a Rock: "Así que me disculpo contigo, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para hablar".

Disculpas a terceros

Will Smith ha aprovechado la ocasión para pedir disculpas a más personas. Entre ellas, la familia del propio de Chris Rock. "Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con su madre. No me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas estaban resultado heridas en ese momento", comenta. También ha transmitido su arrepentimiento y su disculpa por la acción que protagonizó en los Oscar hacia los nominados y ganadores del premio en la misma noche que lo logró él. "Me rompe el corazón haber robado y empañado su momento", afirma.

Además, también ha pedido perdón a su mujer, Jada Pinkett Smith. "Jada no tuvo nada que ver. Lo siento, cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y mi familia por la atención que he atraído sobre todos", sentencia. Smith reconoce que entiende que sus palabras pueden llegar tarde e incide en su arrepentimiento una vez más.

"No puedo entenderlo todo ahora mismo, pero puedo deciros a todos que no hay ninguna parte de mí que piense que fue la forma correcta de actuar. No hay ninguna parte de mí que piense que es la forma óptima de manejar una falta de respeto o un insulto. Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", concluye en un vídeo que puedes consultar al completo en sus redes sociales.