Paula Vázquez habla abiertamente sobre la depresión que sufrió

La presentadora gallega, que vuelve a ser actualidad por su nuevo programa 'Celebrity Bake Off España', se ha sincerado y ha contado que también sufría episodios de ansiedad.

UXÍA B. URGOITI

Paula Vázquez es uno de los rostros más famosos de la televisión en España. La presentadora vuelve a estar de actualidad gracias a su nuevo programa 'Celebrity Bake Off España' que se puede ver a través de la plataforma de Amazon Prime Vídeo. La gallega está de promoción y por eso está concediendo muchas entrevistas dónde ha revelado detalles de su vida que hasta el momento no conocíamos, como la depresión que sufrió hace algunos años.

Y lo ha hecho en un momento en el que todos nos damos cuenta de que el tema de la salud mental y hablar sobre sus problemas es algo que debemos normalizar. Todos en nuestra vida pasamos etapas en las que necesitamos ayuda y que famosos como Paula Vázquez admitan que ellos también han pasado por algo así ayuda mucho a que la gente se de cuenta de la importancia real de estas dolencias.

Paula Vázquez siempre se ha caracterizado por tener un carácter alegre, siendo una presentadora que conecta con todo el público por su naturalidad. Tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla, ha vuelto con más fuerza tras atravesar esta mala racha que ella misma ha querido contar.

En una entrevista para una revista digital, Paula Vázquez ha hablado de los problemas de salud mental que ha padecido y que son tan frecuentes entre la población: depresión y ansiedad. Sobre la primera dolencia, incluso ha contado algunas consecuencias físicas que padeció: 'Se me había caído el pelo y tenía todos los síntomas de una depresión, pero no fui consciente de que la tenía', ha explicado por primera vez de forma pública. 'Dejé de poner cariño allí donde no me lo daban a mí, algo que hacía constantemente. Todavía estoy aprendiendo a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien', ha añadido.

Para salir de esa situación la presentadora gallega pidió ayuda a los especialistas y todavía sigue con psicoanálisis para equilibrar la balanza de sus emociones y de su estado mental. Aquello le 'abrió los ojos' y le ayudó a atajar la situación en la que se encontraba. A raíz de la depresión que sufrió, tal y como explicó a otra revista, le sobrevinieron ataques de ansiedad, algo que le ocurre cuando no está inmersa en ningún proyecto. 'La vida real me supera. No me gusta', admitía en la entrevista.