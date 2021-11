En una de las canciones de '30', el nuevo álbum de Adele, la artista trata de hacer entender a su pequeño por qué sus padres ya no están juntos.

María Viéitez

Adele, que ha estrenado hoy su último álbum, titulado '30', prometió que este disco sería el más íntimo de su carrera, una lista de canciones en las que se desnuda por completo ante sus oyentes. Y no ha faltado a su palabra. En este álbum, la artista cuenta algunas de las experiencias más duras a las que se ha enfrentado, entre ellas su divorcio del que fue su marido durante tres años, Simon Konecki, y con el que tuvo un hijo al que llamaron Angelo.

El pequeño tiene ahora 9 años, y su madre ha querido incluir en este disco una canción dedicada enteramente a él en la que le explica por qué sus padres ya no están juntos.

En esta canción de algo más de seis minutos de duración a la que ha titulado 'My Little Love', Adele se dirige directamente a Angelo para hacerle entender que el amor, a veces, se acaba. "Quiero a tu padre porque gracias a él te tengo a ti. Eres mitad yo y mitad papá", canta Adele.

'My Little Love' es el tercer tema del LP. En él, la cantante ha mezclado algunas de las notas de voz que grabó con Angelo mientras hablaban de su separación. "Mamá ha experimentado un montón de sentimientos distintos recientemente... Me siento un poco confundida", dice Adele en uno de los mensajes.

Entonces, Angelo prosigue: "Oye, siento que no me quieres", a lo que Adele responde: "Sabes que a mamá no le gusta nadie más de lo que le gustas tú, ¿verdad?". Según explicó hace un mes, la decisión de incluir los mensajes de voz en este tema dedicado a su hijo fue una sugerencia de su terapeuta. Para llevarlo a cabo, se inspiró en artistas que lo habían hecho antes, como Tyler, the Creator y Skepta.

"Pensé que podría ser un buen toque, viendo que todo el mundo ha estado tocando en mi puerta durante los últimos 10 años, esta era una forma de decir '¿te gustaría entrar?'", dijo la cantante refiriéndose al hecho de que tanto sus fans como los medios estaban deseosos de conocer una mayor parte de su vida privada.

En una reciente entrevista, Adele se confesó sobre el motivo por el que ella y konecki decidieron separarse. Y es que, simplemente, no eran felices juntos. "Sólo estaba pasando por el aro y no era feliz. Ninguno de los dos hizo nada malo. Ninguno de los dos nos hicimos daño ni nada parecido. Sólo era: Quiero que mi hijo me vea realmente amar y ser amado. Eso es realmente importante para mí".

Y continuó: "Si puedo llegar a la razón por la que me fui, que fue la búsqueda de mi propia felicidad, a pesar de que la decisión hizo a Angelo realmente infeliz, si puedo encontrar esa felicidad y él me ve en esa felicidad, entonces tal vez voy a ser capaz de perdonarme por ello".

A través de este disco, Adele quería compensar, en cierta manera, a su pequeño. "Simplemente sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en busca de mi propia felicidad", dijo. "Eso le hizo realmente infeliz a veces. Y eso es una verdadera herida para mí que no sé si podré curar algún día".

Adele, de 33 años, y Konecki, de 47, anunciaron su ruptura en abril de 2019, pero no formalizaron s divorcio hasta un año después.