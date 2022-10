El actor narra su lucha contra las drogas en 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'

Noelia Murillo

Han pasado casi 30 años del estreno del primer capítulo de 'Friends', la 'sitcom' que reunió frente al televisor a buena parte de los jóvenes del momento y que nos demostró los vaivenes de la amistad y del amor. Sus personajes, únicos y totalmente diferentes entre sí, demostraron tener fuerza suficiente para que los actores que los interpretaban salieran de la pantalla y emprendieran vuelo en solitario.

Si bien algunos tuvieron la suerte de crear una sólida carrera profesional, como es el caso de Jennifer Aniston, otros no lograron mantenerse en una industria cada vez más diversa y compleja. Es el caso de Matthew Perry, que en la serie encarnaba al carismático personaje de Chandler Bing quien, recientemente ha hecho un adelanto de sus memorias, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'.

En el libro, que se publicará en Estados Unidos a principios del próximo mes, el intérprete cuenta cómo ha sido su vida desde que la fama le viniera gracias a la serie, pasando antes por su problemática juventud en la que registró problemas con el alcohol y las drogas, mismas sustancias que le han acompañado prácticamente toda su vida y que tanto le ha costado eliminar de su rutina. "Quería compartirlo cuando estaba a salvo de volver a entrar en el lado oscuro", ha confesado a la revista People, que adelanta un episodio en el que el actor casi se muere.

El episodio tuvo lugar hace unos años, cuando se debatió entre la vida y la muerte después de que su colon estallase por excederse en el uso de opioides. Debido a esta perforación gastrointestinal, estuvo dos semanas en coma y cinco meses en el hospital. Como resultado de este periplo, se vio en la obligación de llevar una bolsa de colostomía. "Me pusieron una máquina ECMO, que hace todo el proceso de la respiración, del corazón a los pulmones. Eso se llama Ave María, porque nadie sobrevive a ello", ha dicho en esta promoción.

-Courteney Cox revela lo mal que lo pasó Matthew Perry rodando 'Friends'

-James Michael Tyler, el entrañable Gunther en 'Friends', muere a los 59 años

A pesar de que este quizá sea el episodio más escalofriante del volumen, el actor recuerda que su adicción al alcohol comenzó siendo muy joven, con años. "Podía llevarlo, más o menos. Pero, cuando tenía 34 años, estaba metido en muchos problemas", ha puntualizado, revelando que solo estuvo sobrio durante la novena temporada de la serie, justamente cuando recibió la nominación a los Emmy en la categoría de Mejor actor.

Por otra parte, Perry ha reconocido que sus compañeros de reparto "fueron comprensivos y pacientes" con sus problemas con el alcohol y las drogas y que siempre se sintió acompañado, a pesar de sus constantes recaídas (son las veces en las que ha acudido a una clínica de rehabilitación a lo largo de los últimos años). Uno de sus grandes apoyos fue la actriz Courteney Cox, que en la serie interpretaba a Monica Geller, primero su amiga y después su esposa.

Esta actriz dijo recientemente que el actor fue uno de los que peor lo pasó mientras se rodaba la ficción, puesto que se sentía en la obligación de ser gracioso y sufrió mucha presión por ello. "Estuvo luchando consigo mismo. Pensar en ser gracioso continuamente hizo que no confiara en su propia valía", contó la intérprete en una entrevista para The Sunday Times.