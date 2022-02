Courteney Cox revela lo mal que lo pasó Matthew Perry rodando 'Friends'

El actor interpreta a Chandler Bing

Noelia Murillo

Diez temporadas son muchas para una serie en la que sus seis personajes principales se mantienen a lo largo de los capítulos, a pesar de que para muchos de los seguidores de dicha producción una década apenas sean unos cuantos capítulos. Y eso mismo ocurre con cada uno de los proyectos cinematográficos o de series, que los espectadores miden el tiempo de una manera muy diferente a la de los que están detrás de la cámara.

Puede que, por ese motivo, 'Friends: The Reunion', fuera uno de los estrenos más esperados por los seguidores de la 'sitcom' el pasado año, por todos aquellos que crecieron con Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Monica y Chandler y que sentían la necesidad de ver cómo ha pasado el tiempo por ellos. También puede decirse que los propios actores tenían el deseo de volver a juntarse, tras miles de experiencias acumuladas delante y detrás de las cámaras. En realidad, fueron y continúan siendo una gran familia y son muchas las anécdotas de sus vidas que aún se desconocen aunque el fenómeno fan parezca estar más fuerte que nunca.

Si cada día hay un rumor acerca de sus protagonistas confirmado o un secreto que ve la luz, Matthew Perry, que interpreta a Chandler Bing en la serie, ha decidido contar parte de los que le atañen a él y a su vida personal con una biografía que pronto se publicará y llegará a España. Sobre ello ha hablado su compañera Courteney Cox (Monica Geller), que ha asegurado recientemente que el actor fue uno de los que peor lo pasó mientras rodaban esta ficción, debido a que sentía mucha presión por ser gracioso.

Recordemos que se trata de una serie cuya esencia en la comedia. Sin embargo, la mayoría de los chistes venían de la mano de Chandler y esa fue la causa por la que el actor no siempre estuvo tranquilo durante los rodajes. "Estuvo luchando consigo mismo. Pensar en ser gracioso continuamente hizo que no confiara en su propia valía", ha contado la intérprete a The Sunday Times. No obstante, Cox ha reconocido que el actor ahora "se siente bien" y que está ilusionado con esta inminente publicación.

Además de contar algunas de sus inquietudes en lo que respecta a esta serie, que cosechó éxito en todo el mundo, Perry narrará en 'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing' gran parte de sus peores momentos personales. A pesar de ser el personaje más divertido de la 'sitcom', el actor pasó por momentos duros, como la adicción al alcohol y a las drogas. "Cuando estaba bien, estaba muy bien y cuando estaba mal, muy mal. Pero, he vivido para contarlo, aunque a veces pensaba que no lo haría", ha comentado el actor en una publicación de Instagram donde presenta la portada del volumen.