Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo un mes después de nacer

La empresaria, que había llamado Wolf a su segundo hijo con Travis Scott, ha anunciado por sorpresa que ya no es así como se refieren al pequeño.

Julia García

Con una bonita instantánea en blanco y negro en la que se veía la mano de su primera hija, Stormi, sosteniendo la de su hermano pequeño, Kylie Jenner anunciaba el nacimiento de su segundo hijo con Travis Scott. El bebé venía el mundo un día después de que su hermana cumpliera cuatro años y en una fecha para muchos mágica: 2/2/2022.

Nada más sabíamos por el momento porque ni la mamá, ni el papá, ni ningún otro miembro del clan Kardashian había contado más detalles sobre el recién nacido y ni siquiera hemos tenido aún oportunidad de ver su rostro. Lo único que teníamos claro es cuál había sido el nombre que habían elegido, que no era otro que Wolf (Lobo en castellano), algo que debemos ir olvidando porque al parecer el niño ya no se llama así.

"Para vuestro interés: el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Simplemente no sentíamos que fuera él. Solo quería compartirlo porque sigo viendo Wolf por todas partes", escribía Kylie Jenner en un mensaje compartido vía stories de Instagram con todos sus seguidores. Lo que no ha desvelado la fundadora de Kylie Cosmetics aún es cómo han decidido llamar al bebé ahora que han cambiado de opinión.

Eso sí, para "compensar" el habernos dejado con la boca abierta y sin más detalles al respecto, Kylie Jenner publicaba un video en su canal de Youtube bajo el título "To our son" (a nuestro hijo) en el que se recopilan algunos momentos íntimos de la familia, como cuando que se enteró que estaba embarazada, cuando celebró una baby shower por todo lo alto, cuando está a punto de dar a luz o cuando escuchó el llanto de su bebé por primera vez.

En el video también se puede ver a la abuela, Kris Jenner, dedicarle unas emotivas palabras a su nieto: "Pienso en ti todos los días y estoy muy emocionada por conocerte, te doy la bienvenida a la familia. Ya te amo y vendrás a la familia más maravillosa, con muchos primos y tendrás la mejor vida porque tienes a los mejores padres y a la mejor familia", dice entre lágrimas.

Un posparto complicado

A pesar de la experiencia de Kylie Jenner en la maternidad, la joven ha reconocido que este segundo parto no ha tenido nada que ver con cómo lo vivió cuando tuvo a Stormi. "Solo quiero decirles a las mamás que están en posparto que el posparto no ha sido fácil, ha sido muy duro", reconocía hace unos días en las redes sociales, donde habló abiertamente sobre cómo se encontraba apenas un mes después de dar a luz.

"No es fácil mental, física y espiritualmente, es una locura", se sinceraba. "Está bien no estar bien. Una vez que me di cuenta de eso, que me estaba presionando a mí misma, no dejo de recordarme que hice un ser humano, un niño hermoso y saludable", terminaba apuntando.