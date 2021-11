Kristen Stewart responde ante la posibilidad de ser el nuevo Joker

Ahora que Robert Pattinson va a convertirse en el próximo Batman, los fans de la actriz sueñan con que sea ella quien cambie la historia al interpretar al archienemigo del superhéroe.

Julia García

En marzo de 2022 llegará a los cines 'The Batman', una nueva interpretación de la historia del famoso superhéroe en la que el encargado de meterse en la piel de Bruce Wayne será Robert Pattinson. Falta mucho aún para ver al que fuera protagonista de la saga 'Crepúsculo' en esta tesitura pero en las redes sociales ya han empezado a hacer sus particulares quinielas sobre quién será el encargado de darle la réplica como Joker. O, mejor dicho, la encargada, porque las apuestas sitúan a Kristen Stewart como la elegida para dar vida al célebre personaje que le valió un premio Oscar tanto a Joaquim Phoenix como a Heath Ledger de forma póstuma.

¿Será la actriz quien asuma el papel del archienemigo del hombre murciélago? Ella misma ha respondido ante los rumores: "Realmente se ha hecho muy bien en el pasado. Siento que, tal vez, no nos acercamos ahora mismo a esa idea, pero me encanta ese gusto. Exploremos otras cosas. Estoy totalmente dispuesta a interpretar a una persona extraña y aterradora", ha dicho en una entrevista concedida a la revista Variety en la que dice que asegura que, aunque "le encanta la energía que hay detrás de eso" y que "no es un no definitivo", prefiere centrarse en otros proyectos. "No es lo que más me emociona ahora mismo. Hagamos algo nuevo", zanja.

No parece por tanto que los seguidores de Kristen y Robert -al menos de momento- cumplan su fantasía de ver de nuevo juntos en la gran pantalla a sus ídolos, quienes un día fueron una de las parejas sentimentales más famosas del mundo tras llevar la historia de Bella Swan y Edward Cullen al cine.

Donde sí vamos a poder ver a Kristen Stewart próximamente es en 'Crimes of the Future', la película que tiene pendiente de llegar a las salas, así como en 'Spencer', esta última está dirigida por el realizador chileno Pablo Larraín y acaba de ser estrenada en todo el mundo con notable éxito de crítica a su interpretación de la Princesa Diana. Un biopic sobre la madre del príncipe William y el príncipe Harry que narra los últimos días de su matrimonio con el príncipe Carlos de Inglaterra en el que no solo se aprecia una caracterización asombrosa por parte de la actriz sino que su interpretación como Diana Spencer en este largometraje dicen podría llegar a valerle una nominación en la próxima edición de los premios Oscar.