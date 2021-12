Gara Arias, embarazada de su primer hijo con Pepe Barroso Jr

La pareja de modelos, que lleva junta algo menos de un año, ha anunciado que van a ser padres.

Julia García

La pasada primavera surgió una relación entre Pepe Barroso y Gara Arias al poco tiempo de conocerse y hace apenas una semana supimos que habían decidido dar el paso de irse a vivir juntos en Madrid. Ambos se dedican al mundo de la moda –comparten agencia de representación– y a lo largo de todo este tiempo pocas son las veces en las que se les ha podido ver juntos más allá de en campañas publicitarias o en escapadas a la playa este verano.

Pero hace apenas un mes aparecieron en una gran fiesta organizada en Madrid por una conocida marca de champagne en la que fue su primera alfombra roja. Un debut triunfal gracias no solo a la complicidad que se apreciaba entre ambos sino a la elegancia que demostraron, él con un esmoquin y ella con un maravilloso vestido rojo de satén de seda con escote asimétrico y cola con plumas de avestruz teñidas al tono.

Lo que no podíamos ni imaginar es que debajo de ese increíble diseño de costura de Redondo Studio se ocultaba una incipiente barriguita que estaba en pleno proceso de seguir creciendo ya que la pareja de modelos acaba de anunciar que está esperando su primer hijo en común.

Ha sido la revista ¡Hola! quien ha dado la exclusiva de esta feliz noticia que, tal y como los protagonistas han confesado a este mismo medio, les ha llevado del shock inicial y la incertidumbre a la ilusión y las ganas. "Somos conscientes de lo que nos va a cambiar la vida", ha dicho el hijo de Mónica Silva y el socio fundador de Don Algodón, que a sus 25 años va a convertir en abuelo al famoso empresario. No será este, en cambio, el primer nieto para los padres de la joven modelo canaria, ya que es la pequeña de tres hermanos y tiene dos sobrinos.

Al parecer, según ha desvelado Gara Arias a la publicación, en las últimas semanas ha sufrido los malestares habituales del primer trimestre aunque poco a poco se va encontrando algo mejor. "No me sienta muy bien la comida. He engordado un kilo en tres meses", ha confesado la futura mamá.