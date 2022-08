Diane Keaton, una 'millennial' con solera en la película 'Con canas y a lo loco'

La actriz ha estrenado su nuevo proyecto con un estilismo válido a cualquier edad

Noelia Murillo

Si hay algo que hemos ratificado con el paso de los años es que no hay estilismo con el que Diane Keaton no se atreva ni tampoco persona capaz de elevar a la máxima potencia cualquiera de los looks que esta luce en alguna de sus intervenciones públicas. Pantalones y blazer 'oversize', cinturones anchos, sombreros, gafas y botas altas, lo cierto es que la actriz lleva siendo icono del estilo desde que estrenase en las pantallas de cine 'Annie Hall'. Además de ser polifacética a nivel interpretativo, también ha puesto en evidencia que se atreve con cualquier prenda o complemento.

La actriz sabe jugar su mejor baza cuando escoge prendas vaporosas y así lo ha vuelto a demostrar en la presentación de su último proyecto en el cine 'Mack & Rita', una película que parece no tener desperdicio y que, sin duda, vuelve a situar a la actriz en la posición que merece. En esta ocasión, la también protagonista de 'Manhattan' ha optado por una propuesta de corte gótico, con una falda 'midi' con vuelo y volumen, precedida por un cinturón ancho con maxi hebilla (un tamaño que también ha llevado a sus complementos) y brillo, así como una camiseta de manga larga y cuello vuelto a juego.

Además de por sus favorecedoras propuestas de vestuario, las apariciones estelares de la actriz se caracterizan porque nunca olvida llevar complementos y les da la importancia que merecen. Por ese motivo, no ha pasado desapercibido el sombrero de bombín tipo Chaplin con el que ha acompañado el resto del 'look', así como sus gafas a juego con cristales sombreados y, cómo no, los zapatos. También en color negro, con puntera redonda y plataforma, este calzado firmado por Louis Viutton ha puesto la puntilla a su apariencia gótica, en la que tampoco ha faltado el esmalte de uñas a juego con el resto de su indumentaria.

Se nota que la actriz, de 76 años, está pasando por un momento dulce en su vida que, además, le está quitando años y en el que parece estar muy cómoda. Suponemos que parte de esa nueva ilusión se debe a la película que acaba de estrenar en Estados Unidos y que a España llegará este viernes con el título 'Con canas y a lo loco'. Se trata de una comedia en la que comparte créditos con Elizabeth Lail ('Érase una vez', 'You'), Dustin Milligan ('Un pequeño favor') y Loretta Devine ('Anatomía de Grey'), entre otros.

Tal y como adelanta el tráiler de la cinta, la historia se centra en la vida de una joven treintañera que dedica su vida en exclusiva al trabajo, ya que es 'influencer'. Con el objetivo de pasar unos días de tranquilidad junto a sus amigas e intentar volver a los viejos tiempos, acaba convirtiéndose en la persona en quien realmente se ve reflejada: una mujer madura, feliz y muy segura de sí misma. Sin embargo, cuando finalmente alcanza la edad que quería tener desde un principio, acaba por darse cuenta de que no era lo que esperaba.