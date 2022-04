El cine nos propone una infinidad de maternidades, ninguna de ellas mala ni tampoco la mejor

Noelia Murillo

Existe una gran variedad de madres que, con el tiempo, están acabando con los estereotipos de género que a lo largo de la historia hemos podido comprobar en la literatura y el cine. Dicen que "madre no hay más que una" y también que "no hay una igual" y, por ese motivo, el arte se encarga de demostrarnos cada día que se puede llevar a una exitosa novela o a la gran pantalla la historia de muchas mujeres de personalidades diferentes y con puntos en común.

Porque, hasta ahora, hemos visto de todo: madres valientes, malvadas, cariñosas, desaparecidas, independientes, protectoras... y, así, un sinfín de adjetivos con los que podríamos definir a las personas, sin importar de que se trate de mujeres u hombres. Lo más relevante en este sentido es que las madres no sean juzgadas con esa etiqueta como buenas o malas madres y demuestren, a su vez más, que el amor se puede demostrar de muchas maneras.

-Regalos de belleza para el Día de la madre: mimitos para mamá

-Los mejores desayunos para enviar a domicilio el Día de la madre

Con motivo del Día de la madre, que tendrá lugar este domingo, el primero del mes de mayo, te proponemos cinco películas que no se te deben escapar. La lista de películas donde las madres tienen el protagonismo es infinita, desde 'Erin Brockovich' hasta 'Todo sobre mi madre', pero creemos que algunas de las siguientes pueden darte buena idea del concepto de 'madre' que la industria del cine ha llevado a nuestro recuerdo.

DONNA SHERIDAN, EN 'MAMMA MIA!'

¿Qué mejor que empezar este listado de las 'Cinco películas imprescindibles que debes ver con tu madre' con uno de los personajes más cañeros de las películas musicales? Meryl Streep encarna, como viene siendo habitual, extraordinariamente a Donna Sheridan, la que fuera cantante de pop de los éxitos de ABBA reconvertida en la dueña de un hotel en Grecia. La actriz de 'Memorias de África' es capaz de sacar lo mejor de este personaje, al que le hace cantar, bailar, llorar, trabajar y amar. En todos los sentidos y a todo el mundo, porque pocas cosas hay tan bonitas como ver a tu hija crecer y llevarla al altar.

TESS COLEMAN EN 'PONTE EN MI LUGAR'

La mejor forma de conocer y empatizar con una persona es intentando saber qué siente siendo ella misma y estando en su pellejo. En este caso, la doctora Tess Coleman, interpretada por Jamie Lee Curtis, se ve obligada a cambiar de piel y ponerse en el lugar de su hija, Anna (Lindsay Lohan) debido a un extraño hechizo que ha encontrado en una galleta de la suerte. Mientras Anna experimenta cómo es una vida con responsabilidades, con empleo y a punto de volver a casarse, Tess regresa a su juventud, donde vuelve a enamorarse por primera vez del chico más guapo del instituto y aprende a tocar la guitarra eléctrica. ¡Una rebelde!

VIOLA FIELDS EN 'LA MADRE DEL NOVIO'

Igual que hay madres, también hay suegras y precisamente esa es una de las falsas etiquetas que deberíamos ir borrando con los años. Porque ni todas son malvadas ni todas son encantadoras, puesto que también hay términos medios cuando se encuentra el equilibrio entre dos personas. En este caso, no podemos evitar recordar a Jane Fonda en el papel de Viola Fields, que le hace la vida imposible a Charlie (Jennifer López) porque no le gusta para su hijo (nota mental: no copiar este comportamiento, por favor). Por supuesto, ella no se anula a sí misma, sino que le demuestra que no tiene por qué competir por el cariño de su hijo. ¡Compartir es vivir!

HALLEY, EN 'THE FLORIDA PROJECT'

El cine contemporáneo nos ha dejado el ejemplo de algunas otras madres que luchan por sobrevivir y sacar adelante el futuro de sus hijos aunque el mundo se empeñe en demostrar que es un sueño inalcanzable. En 'The Florida Project' se demuestra la diversidad de la maternidad y la sitúa en la cara menos amable de la sociedad estadounidense. Halley (Bria Vinaite) es una madre muy joven y fuera de lo que conocemos como normativo que lucha, a su manera, porque no le falte nada a su hija Monee (Brooklyn Prince). No es una película para juzgar, solo para reflexionar y disfrutar (la calidad de la imagen es excelsa).

SYBIL STONE, EN 'LA JOYA DE LA FAMILIA'

A una fantástica actriz como es Diane Keaton le hemos visto en alguna que otra ocasión encarnar el papel de madre. Divertida, por ejemplo, en 'Cuando menos te lo esperas', empática y cariñosa en 'El padre de la novia' o entrometida en '¡Porque lo digo yo!'. Todas esas facetas nos encantan por la calidad de sus interpretaciones, pero quizá una de las más completas, con sus luces y sus sombras, es Sybil Stone, el personaje que interpreta en 'La joya de la familia'. Desde un primer momento, no aprueba a la pareja de su hijo mayor, interpretada por Sarah Jessica Parker, pero con el paso de los minutos del metraje va introduciendo al espectador en un retrato de la maternidad protectora porque sabe que su vida se está apagando. Si te decides por esta, ten a mano los pañuelos para la escena final.