Britney Spears ya tiene fecha de boda con Sam Asghari

La pareja, que está esperando su primer hijo en común, ha elegido por fin el día en el que se convertirán en marido y mujer.

Julia García

Fue en septiembre del año pasado cuando Britney Spears gritó a los cuatro vientos que se había comprometido con Sam Asghari. Llevaban juntos más de cinco años y habían pasado unos meses muy complicados por todo lo sucedido en torno al juicio por la tutela de la artista que finalmente esta ganó frente a su padre por lo que no podían pensar en una mejor celebración para todo aquello que en una gran boda.

La artista compartió entonces varias instantáneas de ambos, del anillo de diamantes al detalle e incluso un video con fragmentos del momento de la pedida en la que el modelo le pregunta a su novia: “¡Mira eso! ¿Te gusta?”, a lo que la intérprete de Oops, i did it again responde con un emocionado: “¡Síiii!”.

Aunque la verdadera sorpresa de esta relación vino meses después cuando Britney Spears anunció que estaba embarazada. "Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé... Pensé: "Vaya... ¿Qué le pasó a mi estómago?" Mi esposo dijo: "¡¡¡No, estás embarazada de comida, tonta!!!" Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé... 4 días después tengo un poco más de comida embarazada. ¡Está creciendo!", decía el mensaje que publicó en su perfil de Instagram el 12 de abril para dar la buena nueva.

Con este nuevo panorama no sabíamos si la celebración del que sería el tercer enlace para la princesa del pop –ya estuvo casada con Jason Allen Alexander y con Kevin Federline– había pasado a un segundo plano o si directamente se había pospuesto pero el propio Sam Asghari ha confirmado que no, que el día para que ambos se den el "sí, quiero" ya está decidido.

"¡Ya se ha fijado el gran día! Pero nadie lo sabrá hasta el día después", ha escrito el joven iraní en sus redes junto a un mensaje que quiso dedicar a Britney Spears por el día de la madre: "Nuestras vidas han sido un verdadero cuento de hadas. Feliz Día de la Madre para ti, mi futura reina".

Se desconoce, por tanto, si la boda tendrá lugar antes de que venga al mundo su primer hijo en común -la artista de 40 años ya es mamá de dos adolescentes fruto de su relación con Kevin Federline- o esperarán a después para la gran celebración.