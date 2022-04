Britney Spears anuncia que está embarazada de su tercer hijo

Será el tercer hijo de la artista, que ya tiene dos junto a Kevin Federline

Noelia Murillo

Desde que a Britney Spears le concediesen la libertad tras una tutela parental que se alargó 13 años, la artista ha querido demostrar que está viviendo una segunda vida mucho más feliz de lo que lo ha hecho en todo este tiempo. Basta con echar un vistazo a su perfil de Instagram para determinar que, al menos, parece feliz por poder vivir la vida que ella misma desea con las personas que ha elegido por sí misma.

Desde 2008, la cantante de 'Toxic' estuvo controlada a diario por su padre, Jamie Spears, de quien dijo sentirse "traumatizada" por el sistema de control que ejerció sobre ella. "No soy feliz, no puedo dormir. Solo quiero recuperar mi vida. Quiero terminar esta tutela sin ser evaluada. Merezco un descanso de dos a tres años", llegó a decir en una audiencia judicial. Fue entonces cuando reveló que su padre le obligó a ponerse un DIU para evitar quedarse embarazada, que era su mayor deseo.

Ahora, la artista ha revelado que lo ha cumplido y lo ha hecho a través de su perfil de Instagram donde, a pesar de que habitualmente publica vídeos e imágenes suyas, ha elegido anunciarlo con una imagen de la fotógrafa Andrea McClain. "Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé... Pensé: "Vaya... ¿Qué le pasó a mi estómago?" Mi esposo dijo: "¡¡¡No, estás embarazada de comida, tonta!!!" Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé... 4 días después tengo un poco más de comida embarazada. ¡Está creciendo! Si hay 2 allí... podría perderlo...", ha comentado al principio, con varios emoticonos de sorpresa acompañando el texto.

A continuación, ha vuelto a poner en evidencia que tiene una fobia absoluta a los 'paparazzi' y que, a partir de ahora, no va a dejarse ver públicamente tan a menudo. "Obviamente, no saldré tanto debido a que ellos obtienen su dinero o una foto mía, como desafortunadamente ya lo han hecho", ha comentado, revelando que cuando estuvo embarazada previamente, llegó a tener depresión perinatal. "Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso entonces… Algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella", ha subrayado.

A pesar de haberlo pasado mal, Britney, que ya es madre de dos adolescentes de 15 y 16 años, fruto de su breve matrimonio con Kevin Federline, considera que si le pasara eso esta vez, tendría el apoyo de otras mujeres. "Las mujeres hablan de ello todos los días... Gracias a Dios que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado", ha dicho, asegurando que también esta vez se ha planteado hacer yoga "todos los días" y que va a repartir "mucha alegría y amor". Horas después, la artista ha compartido otro vídeo en el que aparece una flor con la leyenda "Que la gracia de Dios te encuentre siempre".

Cabe destacar que, por el momento, se desconoce si la también cantante de 'Gimme More' ha llegado a casarse con su prometido, Sam Asghari, ya que ha llegado a referirse a él en esta misma red social como "marido". A pesar de que podría tratarse de una broma, da la casualidad de que en alguna publicación anterior se ha referido al bailarín como 'fiancé', prometido en inglés, por lo que podría haberse dado el caso de una boda íntima y secreta.