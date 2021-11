La gala de Los40 Music Awards ha sido testigo del primer posado en público de la catalana y el artista puertorriqueño y también del primer beso de la pareja, al más puro estilo Sara Carbonero e Iker Casillas.

María Aguirre

Sara Carbonero e Iker Casillas tienen el título honorífico al "Beso de España" y cada vez que una pareja de celebrities les sigue los pasos es imposible que nos acordemos de aquella noche en la que la selección masculina de fútbol ganó el Mundial en Sudáfrica. Más de una década después de aquello han sido Rosalía y Rauw Alejandro los que se han marcado un Iker-Sara. Ha sido, además, en su primera aparición pública juntos, así que lógicamente no se habla de otra cosa.

El beso, o besito para ser más exactos, que la pareja de jóvenes se dio encima del escenario del Velòdrom Illes Balears de Palma de Mallorca después de que la catalana le entregara a su chico, junto a Ibai Llanos, el premio al Mejor artista o grupo urbano en la categoría internacional latina, es la foto del momento. Y lo es no solo porque inmortaliza el "primer beso" de las dos estrellas de la música a nivel mundial, sino también porque el momentazo tuvo un invitado de lujo: ni más ni menos que Ibai Llanos en el papel icónico de "sujetavelas".

El propio Ibai no ha dudado en tirar de humor en sus redes aprovechando la fotazo en la que aparece con la mirada perdida mientras Rosalía y Rauw Alejandro tienen su momento íntimo de celebración. "Etiquetaos. Yo soy Ibai. Gracias por salvarme la vida con esta foto @Los40", ha escrito el popular streamer en Twitter.

Justo después del beso, el cantante caribeño le dedicó el premio a su "bella novia" y su "musa", como él mismo calificó a Rosalía delante de miles de personas que asistieron al evento y con la propia artista española como testigo del discurso de su chico.

Su primera alfombra roja juntos

Ambos habían posado durante el preshow de la entrega de premios en la que también fue la primera ocasión en la que la pareja se ha plantado delante de las cámaras en un evento como este.

Tanta imagen icónica y mediática ha hecho que quede en un segundo plano el lookazo de la catalana, que apostó por un vestido azul de Dolce&Gabanna que destaca por encima de todo por las transparencias que recorren la pieza de arriba a abajo.

Unos tirantes finos decorados con mariposas que también aparecen en la cintura completan un vestido muy original que Rosalía ha completado con unas sandalias de tiras a juegos, también rematadas con sendas mariposas.

Que no pase desapercibida la decisión de la barcelonesa de renunciar a su seña de identidad, las uñas postizas extralargas, que esta vez no la acompañaron en una alfombra roja, cosa muy poco habitual en ella. Tanto que no tenemos memoria de cuándo fue la última vez que vimos a Rosalía en una gala de premios sin sus uñas.

Sin embargo, lo que hubiera sido noticia de estilo en cualquier otra circunstancia ha quedado en la sombra ante la presentación pública de la que es la pareja del momento, que confirmaron su relación a finales del mes de septiembre después de muchos meses de rumores.