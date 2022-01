Alexandra Jiménez, madre por sorpresa a los 42 años (sí, nos ha ocultado su embarazo)

La actriz y su pareja, el también actor Luis Rallo, dieron la bienvenida a su bebé hace unos meses.

SILVIA VÁZQUEZ

En plena era de las redes sociales, ¿es posible para una persona famosa mantener su vida privada al margen del escrutinio público? Al parecer sí, según ha demostrado Alexandra Jiménez, de quien se acaba de desvelar que es madre ¡desde hace varios meses!

Según ha podido saber Vanitatis, la actriz y su pareja, el también actor Luis Rallo, se han estrenado en la paternidad recientemente y en estos momentos disfrutan de los primeros meses de su bebé. La pareja, por el momento, no ha confirmado ni desmentido esta noticia que ha pillado por sorpresa a sus fans ya que el embarazo de la intérprete, que acaba de cumplir 42 años, no ha llegado a trascender en ningún momento.

La última vez que vimos a Alexandra Jiménez en un evento fue el pasado mes de diciembre durante la gala de los Premios Forqué, a los que acudía como entregadora de uno de los galardones de la noche. En ese momento la protagonista de 'Si yo fuera rico' y 'Superlópez' no hizo ninguna alusión a su maternidad, aunque sí es un tema del que ha hablado en diferentes entrevistas.

"Nos pasa a todos antes o después, sobre todo porque cada vez pensamos el tema de la maternidad y la paternidad más tarde, porque cada vez nos cuesta más llegar a nuestros objetivos y a todas esas expectativas que tenemos sobre nuestras propias vidas. De la que te pones a intentar cumplir la mitad de a mitad… ¡Te has hecho mayor y llegas tarde!", explicaba a Divinity durante la promoción de la película 'Embarazados' en el año 2016. "Me pasa como al personaje, me parece que tengo muchísimos años por delante y no es así, pero ya me enfrentaré a lo que me tenga que enfrentar cuando toque".

Aunque lleva una vida muy discreta en Madrid y no tiene perfiles oficiales en las redes sociales, con una carrera tan consolidada como la suya (recientemente ha participado en 'El inocente' y tiene actuaciones muy recordadas en series como 'Los Serrano' o 'La pecera de Eva'), no deja de sorprender que Alexandra Jiménez haya conseguido que su embarazo pase desapercibido.

Sin embargo, no es la única 'celeb' que últimamente nos ha dado una sorpresa así. Hace menos de un mes también salió a la luz que Inma Cuesta es madre desde hace tiempo junto a su novia (de quien, por cierto, se desconoce la identidad). Según se ha hecho público, la actriz, que ahora tiene 41 años, habría sido madre hace año y medio de una niña, algo que ella no ha confirmado todavía.