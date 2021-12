Inma Cuesta es madre (y desde hace tiempo)

La noticia sobre la maternidad de la actriz, desvelada por un diario, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.

Cristina Delfín

¿Puede una persona célebre mantener su vida privada alejada del ojo público? Al parecer, sí, según acaba de demostrar Inma Cuesta, de quien acabamos de saber que es madre. Y no es algo reciente, sino que la maternidad le llegó hace un año y medio.

La noticia no ha sido divulgada por la propia actriz, quien tampoco la ha confirmado (ni desmentido), sino por el diario ABC, que ha publicado un artículo anunciando que Inma Cuesta "es mamá de una niña junto a su pareja" y añade que Inma, su pareja (de la que no se conoce su identidad) y su pequeña compartieron unas vacaciones playeras en Cádiz. "El entorno de la actriz asegura que a Inma Cuesta se le cae la baba con su niña", que tiene año y medio, asegura el diario.

"Yo creo que hoy en día no hay ningún lugar en el mundo donde uno se pueda esconder, estamos absolutamente observados y señalados. Pero no es mi caso para nada, es la gente muy conocida a la que persiguen paparazzi por las calles. Hay mucha necesidad de saber qué le pasa al cantante o al artista. Yo tampoco hago nada raro pero no me siento perseguida", confesa hace unos años Inma Cuesta a Woman, en una entrevista en torno a su participación en la serie 'Arde Madrid'.

En todo caso, lo que está claro es que a la jienense nacida en Valencia le gusta guardar su intimidad para ella, aunque en los últimos tiempos ha sorprendido refiriéndose a algunos aspectos de su vida (sin proporcionar demasiados detalles). Por ejemplo, el pasado mes de mayo, la actriz agradecía el premio en reconocimiento a su trayectoria que había recibido en el Festival de Alicante con un mensaje en su perfil de Instagram que incluía una dedicatoria a su novia.

Tras dar a las agracias "a los pilares" de su vida, a sus padres o sus hermanos, concluyó su mensaje con una frase romántica: "(Gracias) a mi amor por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más. Os amo! Viva el cine". Sin embargo, la intérprete, que comenzó su carrera profesional en el musical de Nacho Cano (Mecano) de 'Hoy no me puedo levantar', no etiquetó a su "amor" y la identidad de esta permanece en el anonimato.