¿Quién es la nueva pareja de Vicco de 'Nochentera'? Un beso lo confirma

"Esta canción nunca se ha hecho para polémica, yo escribo para la vecina del quinto, la vecina del sexto y de la persona que estoy enamorada. Y si yo me enamoro de ti, cariño, pues te voy a hacer una canción. Y si me has roto el corazón, te hago un disco", dijo Ana Legazpi en su momento, quien en uno de sus conciertos no tuvo reparos en hablar sobre lo sucedido con su ex, Aida Domenech: "Al final acabé yo peor que ella. Le deseo la máxima felicidad en esta nueva etapa con su novia. Que le vaya muy bien, que no solo haya negocio y 'likes'", concluyó.