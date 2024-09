Esto es lo que opina el marido de Nicole Kidman de sus escenas eróticas en la pantalla

La intérprete también elogió a la directora de la producción por ayudarla a sentirse cómoda en el set. Dijo: "Sabía que no iba a explotarme. Lo interpreten como lo interpreten, no me sentí explotada. Me sentí muy integrada. Todos cuidábamos mucho de los demás, éramos muy amables y nos ayudábamos mutuamente. Me sentí muy auténtica, protegida y, al mismo tiempo, real".