El truco de Nicole Kidman para quitarse años: un sorprendente total look blanco junto a su hija en París

La pareja, que se encuentra en la ciudad de las luces viendo competir a la patinadora australiana de 14 años Chloe Covell, fue fotografiada el domingo en la alfombra roja del evento 'Her Time' de la firma de relojes Omega. La actriz, que es embajadora global de la marca, volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes del mundo y a sus 57 años se atreve con un look arriesgado que deja entrever su espectacular físico así como el truco que hace que la moda no entienda de edades.