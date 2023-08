La nueva vida de Raquel Sánchez Silva tras la polémica muerte de Mario Biondo

Pero lo que realmente le dio la fuerza necesaria para seguir adelante y dejar atrás el tremendo suceso, fue el nacimiento de sus dos mellizos, Bruno y Mateo, en septiembre de 2015. Una experiencia tan gratificante y personal que llevó a Raquel a escribir una serie de cuentos en los que abordaba la relación tan particular que nace entre hermanos gemelos o mellizos. "Cuando todavía no había dado a luz le decía a Matías, mi pareja, que no quería que me salieran los niños como dos gatitos de porcelana. Voy a explicar el concepto. Lo primero es que no hay niños buenos o malos, pero sí los hay más o menos moviditos. Así que para mí el gatito de porcelana es al que le das una taza, te vas y al volver sigue con ella. Todo mi embarazo deseaba que fueron inquietos", explicó la periodista en el programa 'El Hormiguero', al que acudió a presentar su libro.