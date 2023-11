La nueva imagen de Harry Styles divide a sus fans

Pocos artistas hay más camaleónicos que Harry Styles. El ex integrante de One Direction, y también actor, es conocido por cómo ha evolucionado su estilo a lo largo de su carrera, donde le hemos visto llevar desde unos rizos muy marcados hasta su transición a un corte más corto y moderno como solista. Se puede decir que la melena de Styles ha sido parte integral de su imagen y que, como todo lo que hace o dice, siempre genera polémica. La razón estaría en que el cantante acumula más de 55 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify y que cada tema que saca se convierte en todo un éxito. Por ello, no es de extrañar que su imagen sea analizada al milímetro, gracias al interés que suscita.