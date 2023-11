La noticia más esperada por Ana Soria y Enrique Ponce: "Un día mágico"

Los 26 años de diferencia de edad que les separan no fueron en ningún momento impedimento para que surgiera el amor aunque sí que han sido objeto de críticas en la prensa. Este es el motivo por el que la pareja accedió a conceder una entrevista a Pablo Motos. "Tenía ganas de que la gente me conozca. La gente opina sobre mí sin conocerme, la prensa nos ha dado mucha caña. Nos han dado mucha caña, en el momento en el que se ha enamorado de mí paso a ser alguien conocida", explicó entonces Soria. "He aguantado mucho, los dos. Llevamos tres años escuchando cosas que no son justas y somos personas con corazón. Tenía ganas de que la gente viera que soy una chica normal, y que pueda conocerme basándose en lo que ha salido de mi boca", añadió.