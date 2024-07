Así fue la noche parisina de los Reyes de España fuera de cámaras

Aunque la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 no tendrá lugar hasta esta tarde, ayer jueves los Reyes de España ya estaban en la capital francesa para recibir y apoyar de manera oficial a los miembros del equipo olímpico en la Embajada de España en París. Un evento que sirvió, además, para comprobar (y disfrutar) del increíble look de la reina Letizia que, aprovechando que estaba en la capital de la moda, lució por primera vez un vestido de Dior Alta Costura con el que, no solo deslumbró, sino que también hizo un perfecto guiño a los anfitriones franceses.