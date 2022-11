Muere Irene Cara, artista de Flashdance

La artista de origen puertorriqueño se dio a la fama un poquito antes de estrenar esta canción. Fue en 1980, cuando se metió en la piel de Coco Hernández en Fama, cuyo tema principal, homónimo con el título de la cinta, también ganó el Oscar en una categoría en la que también estuvo nominada otra canción de esta película interpretada por Irene Cara, Out Here on My Own. Ninguna de estas dos canciones son obra de la cantante fallecida este viernes, que únicamente las interpretó, de ahí que este Oscar por Fama no fuera para ella, sino para Michael Gore y Dean Pitchford, autores de la música y la letra respectivamente.