Muere Concha Velasco: adiós a la 'chica yeyé'

Llegó a ponerse a las órdenes de su hijo Manuel para protagonizar El funeral en el 2018 y La habitación de María en el 2020. En septiembre de 2021 se despidio de los escenarios en Logroño con esta última obra. "Yo no me retiro de la profesión, mis hijos lo que no quieren es que haga teatro, porque tengo dificultades para andar y quieren que descanse (...). Ellos lo que no quieren es que sufra más en el teatro", dijo entonces la actriz.