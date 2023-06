Este es el motivo por el que Cristina Pedroche rompió a llorar en 'Zapeando'

Unas horas más tarde, ella misma se encargaba de colgar ese momento en su cuenta de Instagram, donde escribía un bonito texto en el que agradecía el detalle que habían tenido con ella sus compañeros de programa: "Y así me despedían hoy en Zapeando ❤️🥲. Y no solo de este maravilloso programa, sino también de la productora, Globomedia, en la que llevo trabajando desde el 2010. Me han visto crecer en todos los aspectos como muchos de los que estaréis por aquí. Qué suerte y qué afortunada me siento❤️. Volveré, por supuesto, pero ahora me tengo que centrar en acompañar a mi hija a nacer y darle la mejor bienvenida posible. Gracias de verdad, estoy muy emocionada ❤️. Os queremos". 🥰