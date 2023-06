¿Es necesario celebrar el 'Orgullo'? Atención a lo que dice María Peláe

"Marquilla, no decaigas, manténte firme, que no cesen las ganas, coge litros de Betadine, tiritas y gasas, que estamos en un quirófano social intentando reparar los daños y enderezar la trama. Que el cambio será diferente esta vez, con golpes en la mesa en lugar de en la cara", finalizó María Peláe antes de afirma que sí, "es necesario un Orgullo". Y "es necesario que la libertad llegue a las casas". "Que esto no es cuestión de lo que haga yo en mi vida privada porque las calles son tan mías como tuyas y queremos justicia, no revancha".