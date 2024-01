El motivo por el que Cristiano Ronaldo no quiso ir al mega cumpleaños de Georgina

Todo parece indicar que este viaje podría deberse también al comienzo de la grabación de la tercera temporada de Soy Georgina, el docu-reality que protagoniza para Netflix, y a pesar de que ni la plataforma ni la modelo han confirmado aún que vaya a producirse, los rumores indican en esa dirección. Y como ya en la temporada anterior, Cristiano no quiso estar involucrado en las grabaciones del programa más de lo necesario, es muy posible que esta ausencia se deba a que él no quería participar en el reality y que muy probablemente habrán tenido otra celebración privada a la que las cámaras no estaban invitadas.