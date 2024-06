Michelle Salas tiene planes en Madrid con Paloma Cuevas y sus amigos (antes del concierto de Luis Miguel)

Eso sí, la familia no ha escatimado en gastos y es que esta ocasión es muy especial: Luis Miguel vuelve a cantar en España después de siete años. El artista no daba una gira por nuestro país desde 2017. Y no ha sido casualidad que la fecha del primer concierto que ha dado haya sido en Córdoba, pues es la ciudad natal de su esposa, Paloma Cuevas.