Meg Ryan ha desvelado el motivo por el que sus hijos se avergüenzan de ella

Sin embargo, no es la primera vez que Jack (que también es actor y ha participado en películas como ‘Oppenheimer’) se pronuncia sobre esta recordada secuencia. En 2018, Quaid contó a EW que acababa de ver la comedia romántica por primera vez: «Cuando tu madre tiene una de las escenas de orgasmo más famosas de la historia, no es que vayas corriendo a ver la película, ¿vale?», explicaba, para después reconocer que no pudo reprimir las lágrimas al verla: «me eché a llorar un buen rato porque estaba orgullosísimo de ella. La llamé de inmediato y le dije: 'Siento mucho haberme perdido esta película'. Me respondió: 'Yo solo la he visto una vez'. Aún así, es mi favorita entre sus películas».