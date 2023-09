Meg Ryan vuelve por fin a la comedia romántica (y la necesitamos más que nunca)

Pero septiembre arranca de la mejor manera para todas las nostálgicas: Meg Ryan vuelve al género en el que brilló con 'What Happens Later', película que protagoniza junto a David Duchovny y que, además, dirige. Ambos encarcan a dos antiguos amantes que deciden darse una segunda oportunidad 20 años más tarde. Bill (Duchovny) y Willa (Ryan) se quedan atrapados en un aeropuerto cuando sus respectivos vuelos son retrasados indefinidamente debido al mal tiempo. Aunque los dos saben que esa relación no va a funcionar por sus roces en el pasado, no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro... No sabemos si será una película digna de recordar, pero fantaseamos con la idea de que así sea.