Mary de Dinamarca, más emocionada que nunca en la graduación de su hijo: recicla un 'look' de rayas de lino que volveremos a ver

Para este acto, la reina de Dinamarca ha decidido llevar un 'look' elegante y desenfadado, para no quitarle protagonismo al evento en el que el mayor de sus hijos es el protagonista. Sin embargo, las amantes de la moda no hemos podido evitar fijarnos en ella, que ha elegido tela de lino para la ocasión... Una textura que es tendencia en esta época en la que cada vez están subiendo más las temperaturas.