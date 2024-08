María Pedraza responde de forma contundente a los crueles comentarios sobre su físico

"Para todos los que decís comentarios sobre mi físico, sobre mi piel, sobre si estoy tomando drogas o todas las barbaridades que soléis poner en los comentarios. Os aclaro que tengo la gran suerte de tener salud, de no necesitar hacer un vídeo maquillada (porque en ese momento, no me apetece) y lo que más me da gusto es vivir la vida con la piel así o tratar de ocultarme a través de un filtro. Gracias a mi personalidad puedo salir así, tal cual soy. Pero os contesto, por si esto os sirve de algo para que la próxima vez, os sirva como crecimiento personal", escribió María Pedraza en su cuenta de Instagram.