Así ha conseguido Margot Robbie ocultar su embarazo hasta ahora (incluso a sus compañeros de rodaje)

Así lo dijo a The Times: "Me enojó mucho. ¿Cómo se atreve un viejo a dictarme lo que puedo o no puedo hacer cuando se trata de la maternidad o de mi propio cuerpo? Por desgracia, es una conversación que seguimos teniendo. Me casé, y la primera pregunta en casi todas las entrevistas es: "¿Bebés? ¿Cuándo vas a tener uno?" Me da mucha rabia que exista este contrato social. Estás casada, ahora ten un bebé. No me presionen. Haré lo que tenga que hacer".