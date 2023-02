Amelia Bono tiene el look cómodo definitivo (y fácil de copiar) para los días en los que no sepas qué ponerte

Hay días en los que simplemente no queremos pensar, ni seguir las últimas tendencias ni crear un look 'fashion' que despierte el interés de compañeras de trabajo y amigas. Momentos en los que tan solo queremos ir cómodas, sea porque tenemos una larga jornada por delante, porque nos apetece dejar de lado los tacones o por cualquier otra razón. Y precisamente es entonces cuando nos faltan las ideas. Por fortuna, rostros como Amelia Bono parece escuchar nuestras plegarias y más allá de propuestas enfocadas en looks de oficina o salidas nocturnas, también nos deleitan con elecciones donde el 'confort' es la prioridad, aunque sin perder un ápice de estilo.