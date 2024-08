La princesa Leonor y la infanta Sofía se van de París: adiós a los vaqueros y a 'Nadalcaraz'

No hace ni una semana que empezaron los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya nos han dejado muchos momentos que pasarán a la historia. Y no solo en el ámbito del deporte. Además de una impresionante Simone Biles, que ha vuelto al tapiz con más fuerza que nunca en estas Olimpiadas, nuestro Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final. No ha tenido la misma suerte Rafa Nadal, que tanto en dobles como en el torneo individual ha quedado eliminado y ha despedido así su etapa olímpica.