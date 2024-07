Los vaqueros de la princesa Leonor en los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen truco y nos tienen fascinadas

Ambas, lejos de apostar por los looks formales a los que acuden habitualmente, han optado por mostrar su lado más casual con prendas oficiales del equipo español con las que logran un look cómodo, pero muy tendencia. Y es que, si bien se decantan por polos o camisetas como las que llevan los deportistas de la expedición española, a la hora de escoger los pantalones suelen optar por básicos que siempre funcionan. Eso sí, con un plus, como los pantalones vaqueros que la princesa Leonor durante el segundo día de competición de los Juegos Olímpicos de París 2024.