Laura Escanes recibe fotos suyas desnuda creadas por Inteligencia Artificial: esta es su denuncia

Hace solo unas semanas, Laura Escanes anunciaba su abandono de las redes sociales. Una decisión que, en princio, no tenía nada que ver con la que tomó en 2021, cuando decidió alejarse del foco mediático tras verse envuelta en varias polémicas. "Voy a estar desconectada de las redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero", decía entonces. Pero en esta ocasión, la influencer y modelo señalaba que había decidido aprovechar estas semanas en las que está con su hija y que no tenía compromisos laborales para desconectar de las redes sociales. "Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada ✌🏼✨ pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero", explicaba Laura.