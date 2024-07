Kendall Jenner (la única Kardashian que no tiene hijos) habla sobre sus planes de maternidad con Bad Bunny

A Kendall Jenner le "encantaría" ser madre. La modelo de 28 años -que saltó a la fama con solo 12 años gracias al 'reality show' familiar 'Keeping Up with the Kardashians'-, es el único miembro del 'klan' que aún no ha tenido un bebé; sin embargo, tiene la esperanza de que eso ocurra en la próxima década.