Jenna Ortega confiesa por qué borró su cuenta de Twitter: 'Era repugnante y me hacía sentir mal'

Según ella: "Uno de los primeros mensajes que abrí cuando tenía 12 años fue una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue sólo el principio de lo que estaba por venir. Acabé borrándolo hace unos dos o tres años por la afluencia, después de que saliera 'Wednesday', de estas imágenes y fotos absurdas. Son tan repulsivas, y yo ya estaba en un estado de confusión que simplemente lo borré porque era innecesario, y no quería eso. Hacía declaraciones políticas o personales, o simplemente hablaba de mi entusiasmo por el trabajo, y luego me recibían con estas cosas. Y era repugnante, y me hacía sentir mal. Me hacía sentir incómoda. Es horrible... Así que un día me desperté y pensé: 'Oh, ya no necesito esto'. Así que lo dejé".