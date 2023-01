Jenna Ortega se muestra al natural, sin maquillaje y es aplaudida por las redes

No es la primera vez que lo hace, pero sí la primera vez que deja ver y potencia (aún más) sus pecas. Ya en los Globos de Oro 2023 decidió apostar por un look muy elegante y favorecedor, en el que demostró que la naturalidad no está reñida con la efectividad. Empezando por la piel, dejó ese efecto totalmente 'desnudo', hasta el punto que se apreciaron sus pecas naturales, y siguiendo por los labios, perfectamente delineados y perfilados y con un toque de iluminador en el arco de cupido con el que aportó más volumen, un look que ya abanderaba ese 'make up no make up' que tanto vimos en esos premios.