El lookazo en chándal de Georgina Rodríguez con el que demuestra que la comodidad no está reñida con el glamour

Hace tan solo unas horas, Georgina Rodríguez compartía una amplia galería de instantáneas a través de Instagram en las que dejaba ver cómo había sido su día; no faltaban las fotos con sus hijos, detalles del maquillaje que había elegido o la posterior rutina 'beauty' para mantener un rostro firme y cuidado, y, por supuesto, el look que le había acompañado. Una apuesta sencilla y funcional para una larga jornada fuera de casa en la que la modelo, una vez más, demostraba que la comodidad no está reñida con el estilo.