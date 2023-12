FOTOS | Aitana no puede olvidar a Sebastián Yatra

“En estos momentos los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia bonita este año”, con estas palabras el colombiano anunció públicamente que su noviazgo con Aitana Ocaña había llegado a su fin. Una ruptura que la joven catalana no estaría llevando nada bien y que estaría haciendo todo lo posible por una reconciliación. “Hoy emocionalmente no estoy bien”, expresó en uno de sus conciertos, o "Me está gustando mucho llorar bailando", declaraciones bastante dolorosas y preocupantes.