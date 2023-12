Aitana anuncia fecha en el Bernabéu y se confiesa ante sus fans: "Me está gustando mucho llorar bailando"

Y añadió: "Voy a seros completamente realista. Yo, al final, estoy todo el tiempo cara al público y muchas veces te dicen 'estate bien, estate arriba' y ya sabéis que yo quiero estar lo más arriba que pueda siempre por vosotros, porque vosotros habéis pagado una entrada para venir y disfrutar, pero yo creo que es muy bonito también decir cómo uno está y cómo uno se siente. Yo siempre lo digo, hay días mejores y días peores y estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros, pero a mí me gusta llorar, lloro mucho y soy muy real y transparente con mis emociones, no me las guardo, no me las callo, porque así soy. Y me está gustando mucho llorar bailando también".