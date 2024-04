Del reencuentro con la Spice Girls a su elegante look o su vuelta a casa a caballito: todo sobre la exclusiva fiesta de Victoria Beckham

En la gran noche de Victoria Beckham hubo cócteles, champagne y muchos bailes y el broche de oro lo puso el esperado reencuentro de la diseñadora con el resto de Spice Girls. Geri Halliwell, Melanie C, Melanie B y Emma Bunton no faltaron en el 50º cumpleaños de su amiga y dejaron para el recuerdo el momentazo en el que las cinco se juntaron para interpretar de nuevo ante los presentes uno de sus grandes éxitos: la canción Stop.