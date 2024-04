El invento casero de David Beckham para cuidar a Victoria mientras se recupera de su accidente

"David me ha comprado esta pequeña bicicleta para intentar ayudarme con mi pie, que tardando bastante tiempo en curarse. Me ha comprado esta bicicleta y le está poniendo una cesta al frente.", explicaba Victoria Beckham a sus más de dos millones de seguidores en TikTok junto a un vídeo en el que vemos al ex futbolista con dicha bicicleta y, posteriormente, a la exSpice haciendo uso de ella. "No es una bicicleta´", respondía David Beckham entre risas mientras toqueteaba su creación.